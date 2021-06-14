Про це повідомляє британське видання Cornwall Live.
Члени королівської родини були присутні на зустрічі з деякими зі світових лідерів у Корнуоллі в рамках саміту G7.
Спеціаліст з читання по губах, ім’я якого не розголошується, зміг розібрати, що герцогиня Кембриджська неформально привітала принца Чарльза. Вона сказала йому: “Привіт, дідусю, як ви?”
Зазначається, що Кейт Міддлтон називає Чарльза так само, як і його внуки – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.
Так, дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камілла запропонувала королеві Єлизаветі накинути на плечі що-небудь і дбайливо сказала: “Ось ваша шаль”. На що королева сказала: “Залиште собі”. Камілла переспитала: “Ви впевнені?” Принц Чарльз втрутився в розмову, сказавши: “Вона її не хоче”.
- Напередодні повідомлялося, що президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Віндзорського замку на зустріч із королевою Великої Британії Єлизаветою II у рамках саміту G7 у британському графстві Корнуолл.