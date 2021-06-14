Спеціаліст з читання по губах зміг розшифрувати, як саме Кейт Міддлтон називає принца Чарльза.

Про це повідомляє британське видання Cornwall Live.

Члени королівської родини були присутні на зустрічі з деякими зі світових лідерів у Корнуоллі в рамках саміту G7.

Спеціаліст з читання по губах, ім’я якого не розголошується, зміг розібрати, що герцогиня Кембриджська неформально привітала принца Чарльза. Вона сказала йому: “Привіт, дідусю, як ви?”

Зазначається, що Кейт Міддлтон називає Чарльза так само, як і його внуки – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Так, дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камілла запропонувала королеві Єлизаветі накинути на плечі що-небудь і дбайливо сказала: “Ось ваша шаль”. На що королева сказала: “Залиште собі”. Камілла переспитала: “Ви впевнені?” Принц Чарльз втрутився в розмову, сказавши: “Вона її не хоче”.