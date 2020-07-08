Всесвітня організація охорони здоров'я направить своїх експертів в Китай, щоб знайти джерело походження вірусу COVID-19.

Про це повідомив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреісус в своєму Twitter.

“У ці вихідні експерти вирушать до Китаю, щоб разом зі своїми китайськими колегами підготувати наукові плани з виявлення зоонотичного джерела COVID-19. Експерти розроблять обсяг і коло ведення міжнародної місії під керівництвом ВООЗ”, – написав він.

Він зазначив, що завдання місії в тому, щоб просунутися в розумінні тваринного походження вірусу і визначити, як він передався від тварини людині.

“Цей процес є завданням, що розвивається і він може призвести до подальших міжнародних наукових досліджень та співпраці в усьому світі”, – додав гендиректор ВООЗ.