Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через оголошення щодо продажу в мережі інтернет спецквитків для проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що 2 квітня розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадському транспорті. І одразу в мережі інтернет почали з’являтися оголошення про їх продаж.

У КМДА наголосили, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.