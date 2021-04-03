Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зазначається, що 2 квітня розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадському транспорті. І одразу в мережі інтернет почали з’являтися оголошення про їх продаж.
У КМДА наголосили, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.
- Вже з понеділка, 5 квітня, в Києві буде суттєво посилений карантин через стрімке розповсюдження коронавірусу та збільшення смертності від нього.
- Зокрема, столиця закриє всі школи і дитячі садочки. А увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
- Київська міська рада опублікувала порядок отримання спецперепусток, які необхідні для користування громадським транспортом під час локдауну.