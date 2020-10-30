Спецназ Державного бюро розслідувань затримав "на гарячому" ТОП-чиновника Державної фіскальної служби України, який вимагав 200 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження.

Про це поінформували в пресслужбі ДБР.

Чиновник був затриманий при отриманні першої частини хабаря в розмірі 100 тисяч доларів.

“Слідчими ДБР із залученням власного спецназу затримано “на гарячому” керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів США”, – зазначається в повідомленні.

Згідно з попередньою інформацією, чиновник вимагав від керівника одного з фармацевтичних підприємств 200 тисяч доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження.

Наразі слідчими ДБР здійснюються невідкладні слідчі дії.

Згідно з даними на сайті ДФС, в.о. керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням є Роман Неговєлов.

Про його затримання також повідомила в Facebook нардеп від “Голосу” Олександра Устінова.

Згідно з даними “Наших грошей”, раніше Неговєлов працював у ГУ економічної контррозвідки СБУ. Він нібито виступав посередником під час вимагання “відкату” у постачальника розхідників для діалізу. Журналісти стверджували, що за 250 тисяч доларів представники спецслужби обіцяли допустити фірму до участі в тендері МОЗ України.