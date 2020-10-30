Про це поінформували в пресслужбі ДБР.
Чиновник був затриманий при отриманні першої частини хабаря в розмірі 100 тисяч доларів.
“Слідчими ДБР із залученням власного спецназу затримано “на гарячому” керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів США”, – зазначається в повідомленні.
Згідно з попередньою інформацією, чиновник вимагав від керівника одного з фармацевтичних підприємств 200 тисяч доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження.
Наразі слідчими ДБР здійснюються невідкладні слідчі дії.
Згідно з даними на сайті ДФС, в.о. керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням є Роман Неговєлов.
Про його затримання також повідомила в Facebook нардеп від “Голосу” Олександра Устінова.
Згідно з даними “Наших грошей”, раніше Неговєлов працював у ГУ економічної контррозвідки СБУ. Він нібито виступав посередником під час вимагання “відкату” у постачальника розхідників для діалізу. Журналісти стверджували, що за 250 тисяч доларів представники спецслужби обіцяли допустити фірму до участі в тендері МОЗ України.
- Раніше в Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від “Слуги народу”.