У Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, сьогодні в Полтаві о 09:05 на вулиці біля будівлі адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами.

Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він тримав співробітника поліції.

На місці інциденту було створено оперативний штаб.

“Після переговорів зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому відповідно до його вимог автомобілі “Богдан”, – написав Геращенко.

Він уточнив, що зараз тривають переговори, мета яких змусити зловмисника здатися поліції, не завдаючи шкоди ні собі, ні оточуючим.

Введена в дію спецоперація “Грім”.

Дану інформацію підтвердили і в прес-службі Департаменту карного розшуку Національної поліції.

Відзначається, що ситуація із затриманням викрадача авто ускладнювалася тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.

“Після переговорів зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому відповідно до його вимог транспортному засобі в напрямку виїзду з міста”, – йдеться в повідомленні.

Зараз триває спецоперація із затримання зловмисника.

ОНОВЛЕНО:

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що зловмисникові “дозволили виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста”.

“Зараз злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі. Триває постійний контакт із керівниками силових органів області та України”, – написав він у Facebook.