Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, сьогодні в Полтаві о 09:05 на вулиці біля будівлі адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами.
Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. За руку він тримав співробітника поліції.
На місці інциденту було створено оперативний штаб.
“Після переговорів зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому відповідно до його вимог автомобілі “Богдан”, – написав Геращенко.
Він уточнив, що зараз тривають переговори, мета яких змусити зловмисника здатися поліції, не завдаючи шкоди ні собі, ні оточуючим.
Введена в дію спецоперація “Грім”.
Дану інформацію підтвердили і в прес-службі Департаменту карного розшуку Національної поліції.
Відзначається, що ситуація із затриманням викрадача авто ускладнювалася тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.
“Після переговорів зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому відповідно до його вимог транспортному засобі в напрямку виїзду з міста”, – йдеться в повідомленні.
Зараз триває спецоперація із затримання зловмисника.
ОНОВЛЕНО:
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що зловмисникові “дозволили виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста”.
“Зараз злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі. Триває постійний контакт із керівниками силових органів області та України”, – написав він у Facebook.
- Вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
- Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.
- Президент Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, проте незабаром видалив записаний для терориста ролик. Після публікації Зеленського терорист сам вийшов з автобуса. Він був затриманий, а 13 його заручників випущені на свободу.
- За даними правоохоронців, у Кривоша були спільники.