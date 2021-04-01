Київська міська рада опублікувала порядок отримання спецперепусток, які необхідні для користування громадським транспортом під час локдауну.

Інструкцію опубліковано на сайті Київради.

Як повідомлялося раніше, у Києві із понеділка, 5 квітня, зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.

Хто може отримати спецперепустку?

Згідно із затвердженим Київрадою порядком, спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 563 від 23 серпня 2016 року, об’єктами критичної інфраструктури є “підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення”.

Як отримати спецперепустку?

Опікуватися отриманням перепусток працівниками зазначених підприємств та організацій мають керівники. Заяви від окремих осіб не приймаються.

Для отримання спецперепусток для працівників керівники мають надіслати лист директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (контакти тут).

У листі необхідно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства – адреси та району Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

Про місце та час отримання спецперепусток після розгляду заяви буде повідомлено додатково.

Як має виглядати спецперепустка?

Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті повинна містити таку інформацію:

Назву підприємства (установи), організації.

Прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті.

Мокра печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи.

Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті до 16.04.2021.

Як користуватися транспортом зі спецперепусткою?

Особа з перепусткою має оплатити проїзд на загальних підставах.

Для проїзду особа має пред’явити власне перепустку, службове посвідчення (або паспорт/посвідчення водія).

Обов’язковою є використання засобів індивідуального захисту (маска, респіратор тощо).