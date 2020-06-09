Спецрейсом з Франції в Україну повертаються 165 осіб

З Франції в Україну спецрейсом повертаються 165 українських громадян та іноземців з правом на проживання в Україні.

Про це повідомляє посольство України у Франції.

“165 пасажирів – громадяни України та іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні – вилетіли до Києва”, – повідомили в посольстві.

Спецрейс з паризького аеропорту Шарль де Голль здійснює авіакомпанія МАУ.

В посольстві уточнили, що на батьківщину повертаються українці, які перебували на території Франції, США, Конго, Алжиру, Бразилії та Мексики.