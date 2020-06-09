Спецрейсом з Франції в Україну повертаються 165 осіб

Про це повідомляє посольство України у Франції.
“165 пасажирів – громадяни України та іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні – вилетіли до Києва”, – повідомили в посольстві.
Спецрейс з паризького аеропорту Шарль де Голль здійснює авіакомпанія МАУ.
В посольстві уточнили, що на батьківщину повертаються українці, які перебували на території Франції, США, Конго, Алжиру, Бразилії та Мексики.
- Раніше Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу.