Covid-19 Україна

оновлено 09.06.2020 о 07:02

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Спецрейсом з Франції в Україну повертаються 165 осіб

З Франції в Україну спецрейсом повертаються 165 українських громадян та іноземців з правом на проживання в Україні.

Вівторок, 9 червня 2020, 07:29

Про це повідомляє посольство України у Франції.

“165 пасажирів – громадяни України та іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні – вилетіли до Києва”, – повідомили в посольстві.

Спецрейс з паризького аеропорту Шарль де Голль здійснює авіакомпанія МАУ.

В посольстві уточнили, що на батьківщину повертаються українці, які перебували на території Франції, США, Конго, Алжиру, Бразилії та Мексики.

Теги: Франція

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