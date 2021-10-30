Спецслужби США заявили, що походження COVID-19 ніколи не стане відомим

Розвідувальна спільнота США заявила, що вона, можливо, ніколи не зможе визначити походження COVID-19, але дійшла висновку, що він не був створений як біологічна зброя.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У розсекреченому звіті йдеться, що природне походження та лабораторний витік є правдоподібними гіпотезами про те, як SARS-COV-2 вперше заразив людей. Але аналітики розходяться в думках щодо того, що ймовірніше і чи можна взагалі дати якусь остаточну оцінку.

У звіті також відхилено припущення про те, що коронавірус виник як біологічна зброя. Розвідники заявляють, що прихильники цієї теорії “не мають прямого доступу до Уханьського інституту вірусології” та звинувачуються у поширенні дезінформації.

Крім того, американські розвідники вважають, що вони не зможуть дати остаточного пояснення походження COVID-19 без нової інформації, яка демонструє, що вірус пройшов певний шлях від тварин до людини або що лабораторія Ухані працювала з цим вірусом або пов’язаним з ним до того як COVID-19 сплив.

Своєю чергою Китай розкритикував цей звіт.

“Дії США, які покладаються на свій розвідувальний апарат, а не на вчених, щоб відстежити походження COVID-19, є повним політичним фарсом. Це тільки підірве науково обґрунтоване дослідження походження вірусу та завадить глобальним зусиллям щодо пошуку джерела вірусу”, – заявив представник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен’юй.