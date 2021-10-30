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Спецслужби США заявили, що походження COVID-19 ніколи не стане відомим

Розвідувальна спільнота США заявила, що вона, можливо, ніколи не зможе визначити походження COVID-19, але дійшла висновку, що він не був створений як біологічна зброя.

Субота, 30 жовтня 2021, 11:33

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У розсекреченому звіті йдеться, що природне походження та лабораторний витік є правдоподібними гіпотезами про те, як SARS-COV-2 вперше заразив людей. Але аналітики розходяться в думках щодо того, що ймовірніше і чи можна взагалі дати якусь остаточну оцінку.

У звіті також відхилено припущення про те, що коронавірус виник як біологічна зброя. Розвідники заявляють, що прихильники цієї теорії “не мають прямого доступу до Уханьського інституту вірусології” та звинувачуються у поширенні дезінформації.

Крім того, американські розвідники вважають, що вони не зможуть дати остаточного пояснення походження COVID-19 без нової інформації, яка демонструє, що вірус пройшов певний шлях від тварин до людини або що лабораторія Ухані працювала з цим вірусом або пов’язаним з ним до того як COVID-19 сплив.

Своєю чергою Китай розкритикував цей звіт.

“Дії США, які покладаються на свій розвідувальний апарат, а не на вчених, щоб відстежити походження COVID-19, є повним політичним фарсом. Це тільки підірве науково обґрунтоване дослідження походження вірусу та завадить глобальним зусиллям щодо пошуку джерела вірусу”, – заявив представник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен’юй.

Що відомо про походження коронавірусу?

У січні цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Вважається, що саме з Уханя почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.

Існує думка, що вірус міг виникнути на ринку в Ухані, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей. Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок.

Експерти ВООЗ тоді дійшли висновкущо витік коронавірусу з лабораторії є малоймовірним.

У ВООЗ зазначали, що найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини. Під час пресконференції за підсумками місії вони наголосили, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу (йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина). Однак цю версію також необхідно досліджувати додатково.

Крім того, експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.

  • Наприкінці березня 14 країн та генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус звинуватили Китай у приховуванні важливої інформації про походження пандемії коронавірусу.
  • Розвідка США виявила, що деякі дослідники Уханьського інституту вірусології в Китаю захворіли на невідому хворобу в листопаді 2019 року — за місяць до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу — і навіть були ушпиталені. Китай запевняв, що це брехня.
  • Після оприлюднення цих даних президент США Джо Байден дав представникам американської розвідки 90 днів, аби ті з’ясували, звідки взявся коронавірус COVID-19, який спричинив світову пандемію. У зв’язку із цим влада Китаю заявляла, що нове розслідування щодо походження COVID-19, ініційоване Байденом, це “політична маніпуляція” та спроба “перекласти вину”.
  • Наприкінці серпня розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. У звіті йдеться, що коронавірус COVID-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.

 

Теги: Коронавірус, походження коронавірусу, розвідка, США

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