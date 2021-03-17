Спеціальні засідання Конституційного суду не відбулися. Відстороненого указом президента голову суду Олександра Тупицького не допустили на засідання.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Як повідомлялося, сьогодні КСУ планував розглянути дисциплінарну справу щодо судді Сергія Головатого. Після відсторонення Тупицького він головує на засіданнях Суду.

Напередодні до КСУ звернувся голова політсили “Братство” Дмитро Корчинський. Він заявив, про невідповідність судді Головатого займаній посаді. Засідання з цього приводу не відбулося через необхідність доопрацювання матеріалів.

Крім цього, мали заслухати звернення слідчого – заступника начальника управління ДБР у справах Майдану Артема Яблонського. Це заcідання теж не відбулося — Тупицького не впустили до суду.

“Спеціальне пленарне засідання не відбулося через недопуск Голови Конституційного Суду Олександра Тупицького до будівлі Суду, що унеможливило його участь у зазначеному спеціальному пленарному засіданні”, — йдеться в повідомленні.