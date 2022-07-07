У четвер, 7 липня 2022 року, майже по всій Україні зберігатиметься спекотна погода. Лише на Заході буде прохолодніше — не вище +24.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

На Заході небо буде ясним лише вранці, пізніше його затягне хмарами, які спостерігатимуться до пізнього вечора. Проте, опадів не прогнозуються. Температура повітря складе від +22 до +24 градуси. На Сході буде значно тепліше — +32…+34 градуси. Сонце інколи ховатиметься за хмарами, втім опадів не буде.

У частині північних областей України хмарна погода протримається весь день. Синоптики попередили про грози та зливи, а стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +27 градусів. Така ж ситуація і на Півдні. Спека — до +34 градусів.

Водночас у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря складатиме від +23 до +25 градусів.