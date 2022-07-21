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Спека на заході та грози на сході: прогноз погоди на 21 липня

Майже по всій Україні сьогодні збережеться сонячна погода, за винятком декількох регіонів. Найспекотніше буде у західних та південних областях, а от на півночі та сході - відчутна прохолода.

Четвер, 21 липня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західній частині України сьогодні сонячно, спекотно та без опадів. У більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів, за винятком Закарпаття, де стовпчики термометрів покажуть від +32 до +34 градусів.

Без опадів і майже у всій центральній частині України. Виняток – лише Полтавська область, де очікуються дощі та грози. Полтавщина також буде і найхолоднішим центральним регіоном – +21…+23 градуси, хоча в інших областях від +24 до +27 градусів.

На півночі погода буде неоднозначною. На Житомирщині та Київщині – сонячно, а от Чернігівська та Сумська області опиняться у полоні дощів та грози. Температура повітря – +24…+27 градусів, за винятком Чернігівщини – +22…+24 та Сумщини – +19…+21.

У східних регіонах сьогодні грози і дощі. найпрохолодніше буде на Харківщині – від +20 до +22 градусів. В інших областях – +22…+24.

На півдні збережеться спекотна погода. Майже у всіх областях без опадів, лише у Криму очікуються дощі та грози. Температура повітря – від +25 до +29 градусів.

У Києві сьогодні очікується сонячна погода з температурою повітря від +24 до +26 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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