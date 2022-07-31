Сьогодні, 31 липня, у західних і частково центральних областях можливі дощі та грози, на решті території буде сухо та спекотно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +21 до +28 градусів. Вночі — від 14 до 18 С°.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 14..17 С°. Можливі опади у вигляді дощів і гроз у Вінницькій області. На решті території сонячно з мінливою хмарністю.

На півночі температура вдень буде +26…+30 градусів, вночі – від +14 до +18 градусів вище нуля. У Житомирській області можливі опади, на решті території буде сухо.

У східних областях буде без опадів. Удень буде від +27 до +31 градусів, вночі – 14..18 С°.

Буде сухо та традиційно найспекотніше на півдні; удень температура повітря буде від +29 до + 33 градусів. Вночі температура буде від +17 до +21 градусів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +28..+30 градусів, вночі – від 16 до 18 градусів, буде сонячно з мінливою хмарністю.