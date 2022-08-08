Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні буде хмарно з проясненнями. Виняток лише Закарпатська область, де протягом дня можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 градусів.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +28 до +33 градусів, буде хмарно з проясненням. . Виняток лише Вінницька область, де протягом дня можливі дощі, а температура коливатиметься від +25 до +27 градусів.
На півночі температура вдень буде +24…+29 градусів, буде хмарно з проясненням. Винятком є Чернігівська область, де можливі дощі протягом дня.
У східних областях буде без опадів. Удень буде від +32 до +35 градусів.
Буде сухо та спекотно на півдні; удень температура повітря буде від +31 до + 35 градусів.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +24..+26 градусів, буде хмарно з проясненням.