Сьогодні, 8 серпня в Україні буде по всій країні, окрім Закарпатської, Чернігівської та Вінницької області, буде сонячно та спекотно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде хмарно з проясненнями. Виняток лише Закарпатська область, де протягом дня можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +28 до +33 градусів, буде хмарно з проясненням. . Виняток лише Вінницька область, де протягом дня можливі дощі, а температура коливатиметься від +25 до +27 градусів.

На півночі температура вдень буде +24…+29 градусів, буде хмарно з проясненням. Винятком є Чернігівська область, де можливі дощі протягом дня.

У східних областях буде без опадів. Удень буде від +32 до +35 градусів.

Буде сухо та спекотно на півдні; удень температура повітря буде від +31 до + 35 градусів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +24..+26 градусів, буде хмарно з проясненням.