Жителі і гості Києва 22 грудня на сцені Жовтневого палацу зможуть побачити казку для дорослих "Дракон" за мотивами однойменної п'єси геніального драматурга Євгена Шварца. У передсвяткові дні багатогранна філософська вистава розкривається для глядача по-новому.

І навіть ті, хто вже знайомий з ним, побачать щось особливе і загадкове. А адже напередодні Нового року всі розгадані загадки обов’язково приносять щастя.

Отже, чому потрібно встигнути відвідати виставу “Дракон” цього року :

Ця вистава особлива для Театру Олександра Меламуда. Вона стала дебютною для Володимира Горянського в ролі режисера і для телеведучого Олексія Суханова в ролі актора. А творець театру Олександр Меламуд в головній ролі Дракона настільки гармонійний і блискучий, немов цей персонаж писався під нього. Те, що відбувається на сцені, змушує стежити за кожним словом, за кожним кроком невідривно. Глядач раз у раз впізнає Дракона в кожному з героїв на сцені. І в якийсь момент дивується тому, в особах настільки різних людей часом виявляються риси триголового повелителя – це і мила боязка Ельза (Мирослава Філіпович), і Бургомістр (Володимир Горянський), що зображає душевнохворого, і Ланцелот (Дмитро Ступка), що навіть рятує місто від лиха. Фінал настільки несподіваний для глядачів, які читали п’єсу або дивилися фільм, що зал аплодує стоячи. Авторська музика і вірші Олександра Меламуда, джаз-бенд імені Джульєтти Капулетті під керівництвом Андрія Соловйова, а також оригінальні костюми від Любави Сокіл і, звичайно ж, приголомшлива гра зіркового акторського складу – в цій постановці вивірено буквально все і доведено до досконалості. Динамічність і видовищність “Дракона” – в приголомшливих декораціях і ефектних прийомах, які не так просто уявити на провінційних майданчиках. Чого варта тільки сцена “музичного бою” персонажів, створена за допомогою африканських барабанів. Це загальнолюдська вистава для тих, хто не побоїться кинути виклик своєму Дракону! Самі театрали захоплюються розказаною історією про темний бік людини, і зізнаються, що мюзикл змушує замислитися над природою добра і зла. Головний посил меламудівського “Дракона” – в тому, що перемогти в собі звіроящера можна, якщо увімкнути телевізор або подивитися в дзеркало. Звичайно, це не повчання і не рецепт щастя, а тонкий натяк у жартівливій манері. А в кожному жарті, як відомо …

З упевненістю можна говорити лише про те, що перед Новим роком так хочеться залишити все старе і таке, що віджило себе, по той бік дзеркала і попросити для себе щось новеньке. У кожному з нас живе маленький чарівник, який може створювати чарівні зміни і святковий настрій собі та іншим. Закон Магії один: щоб не бути самотнім – запроси друга на виставу, хочеш щастя – подаруй його!

Квитки можна придбати в касах Києва або онлайн тут:

22 грудня, 19.00, Жовтневий палац – “Дракон”

https://bit.ly/2W8XUQV

https://parter.ua/ru/drakon-stupka-horianskyi

https://kontramarka.ua/ru/event/drakon-58195-92534.html