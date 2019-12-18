І навіть ті, хто вже знайомий з ним, побачать щось особливе і загадкове. А адже напередодні Нового року всі розгадані загадки обов’язково приносять щастя.
Отже, чому потрібно встигнути відвідати виставу “Дракон” цього року :
- Ця вистава особлива для Театру Олександра Меламуда. Вона стала дебютною для Володимира Горянського в ролі режисера і для телеведучого Олексія Суханова в ролі актора. А творець театру Олександр Меламуд в головній ролі Дракона настільки гармонійний і блискучий, немов цей персонаж писався під нього.
- Те, що відбувається на сцені, змушує стежити за кожним словом, за кожним кроком невідривно. Глядач раз у раз впізнає Дракона в кожному з героїв на сцені. І в якийсь момент дивується тому, в особах настільки різних людей часом виявляються риси триголового повелителя – це і мила боязка Ельза (Мирослава Філіпович), і Бургомістр (Володимир Горянський), що зображає душевнохворого, і Ланцелот (Дмитро Ступка), що навіть рятує місто від лиха. Фінал настільки несподіваний для глядачів, які читали п’єсу або дивилися фільм, що зал аплодує стоячи.
- Авторська музика і вірші Олександра Меламуда, джаз-бенд імені Джульєтти Капулетті під керівництвом Андрія Соловйова, а також оригінальні костюми від Любави Сокіл і, звичайно ж, приголомшлива гра зіркового акторського складу – в цій постановці вивірено буквально все і доведено до досконалості.
- Динамічність і видовищність “Дракона” – в приголомшливих декораціях і ефектних прийомах, які не так просто уявити на провінційних майданчиках. Чого варта тільки сцена “музичного бою” персонажів, створена за допомогою африканських барабанів.
- Це загальнолюдська вистава для тих, хто не побоїться кинути виклик своєму Дракону! Самі театрали захоплюються розказаною історією про темний бік людини, і зізнаються, що мюзикл змушує замислитися над природою добра і зла. Головний посил меламудівського “Дракона” – в тому, що перемогти в собі звіроящера можна, якщо увімкнути телевізор або подивитися в дзеркало. Звичайно, це не повчання і не рецепт щастя, а тонкий натяк у жартівливій манері. А в кожному жарті, як відомо …
З упевненістю можна говорити лише про те, що перед Новим роком так хочеться залишити все старе і таке, що віджило себе, по той бік дзеркала і попросити для себе щось новеньке. У кожному з нас живе маленький чарівник, який може створювати чарівні зміни і святковий настрій собі та іншим. Закон Магії один: щоб не бути самотнім – запроси друга на виставу, хочеш щастя – подаруй його!
Квитки можна придбати в касах Києва або онлайн тут:
22 грудня, 19.00, Жовтневий палац – “Дракон”
https://parter.ua/ru/drakon-stupka-horianskyi