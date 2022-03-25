Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Відомо, що Сергій Шойгу – не тільки очільник Міноборони РФ, а й близький соратник президента Росії Володимира Путіна. Останнім часом він поводив себе досить стримано, всупереч тому, що зіграв чи не основу роль у широкомасштабному вторгненні Росії в Україну.
ЗМІ зауважили, що міністр оборони РФ перестав з’являтись на публіці. За даними незалежного російського видання з розслідувань “Агенство”, зникнення Шойгу пов’язане з погіршенням стану здоров’я.
Коли про стан здоров’я Шойгу запитали у речника президента РФ Дмитра Пєскова, той відмовився коментувати ситуацію, а лише зауважив, що в очільника міноборони “зараз багато роботи”.
“Зараз проводиться спецоперація. Звичайно, це не час для активностей і ЗМІ”, – відповів Пєсков.
Востаннє Шойгу виступав публічно 11 березня, на засіданні Радбезу РФ. Тоді він сказав Путіну, що “спецоперація” в Україні “йде за планом”, хоча насправді все далеко не так. Шойгу також розповів російському лідеру, що понад 16 тисяч добровольців з Близького Сходу хочуть допомогти РФ у війні проти України та закликав Путіна надати більше озброєння.
Тоді ж Західні лідери заявили, що армія РФ в Україні зіштовхнулась з незапланованими перешкодами та спротивом українців.
Речник Пентагону Джон Кірбі 24 березня заявив, що Сергій Шойгу та інші воєначальники РФ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну відмовляються проводити телефонні розмови зі своїми колегами з США.
“Міністр оборони США Ллойд Остін та очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Марк А. Міллі шукають можливість провести телефонну розмову зі своїми колегами з Росії. Проте Сергій Шойгу та генерал Валерій Герасимов поки не погодились на розмову”, – наголосив Джон Кірбі додавши, що перемовини США та РФ мають велике значення у такий час.
Спекуляції щодо зникнення Сергія Шойгу виникли й на тлі того, що з Росії виїхав Анатолій Чубайс – спецпредставник президента РФ у зв’язках із міжнародними організаціями.
Пєсков, коментуючи ситуацію навколо Чубайса, тільки підтвердив, що він звільнився з посади представника Путіна. А от чутки, що Чубайс не підтримує війну в Україні, речник Путіна коментувати не став.
“Нам про це нічого не відомо”, – сказав Пєсков.
- Нагадаємо, окупанти планують залучати неповнолітніх у війні проти України. Відповідний наказ міністра оборони країни-окупанти Сергія Шойгу з’явився у розпорядженні ГУР МО України.
- Також повідомлялось, що Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу та інших дерев.