Цього тижня у ЗМІ почала з'являтись інформація про загадкове зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За даними журналістів, у Шойгу виникли проблеми зі здоров'ям, проте у Кремлі цю інформацію відмовились коментувати, що викликало ще більше спекуляцій та запитань.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відомо, що Сергій Шойгу – не тільки очільник Міноборони РФ, а й близький соратник президента Росії Володимира Путіна. Останнім часом він поводив себе досить стримано, всупереч тому, що зіграв чи не основу роль у широкомасштабному вторгненні Росії в Україну.

ЗМІ зауважили, що міністр оборони РФ перестав з’являтись на публіці. За даними незалежного російського видання з розслідувань “Агенство”, зникнення Шойгу пов’язане з погіршенням стану здоров’я.

Коли про стан здоров’я Шойгу запитали у речника президента РФ Дмитра Пєскова, той відмовився коментувати ситуацію, а лише зауважив, що в очільника міноборони “зараз багато роботи”.

“Зараз проводиться спецоперація. Звичайно, це не час для активностей і ЗМІ”, – відповів Пєсков.

Востаннє Шойгу виступав публічно 11 березня, на засіданні Радбезу РФ. Тоді він сказав Путіну, що “спецоперація” в Україні “йде за планом”, хоча насправді все далеко не так. Шойгу також розповів російському лідеру, що понад 16 тисяч добровольців з Близького Сходу хочуть допомогти РФ у війні проти України та закликав Путіна надати більше озброєння.

Тоді ж Західні лідери заявили, що армія РФ в Україні зіштовхнулась з незапланованими перешкодами та спротивом українців.

Речник Пентагону Джон Кірбі 24 березня заявив, що Сергій Шойгу та інші воєначальники РФ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну відмовляються проводити телефонні розмови зі своїми колегами з США.

“Міністр оборони США Ллойд Остін та очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Марк А. Міллі шукають можливість провести телефонну розмову зі своїми колегами з Росії. Проте Сергій Шойгу та генерал Валерій Герасимов поки не погодились на розмову”, – наголосив Джон Кірбі додавши, що перемовини США та РФ мають велике значення у такий час.

Спекуляції щодо зникнення Сергія Шойгу виникли й на тлі того, що з Росії виїхав Анатолій Чубайс – спецпредставник президента РФ у зв’язках із міжнародними організаціями.

Пєсков, коментуючи ситуацію навколо Чубайса, тільки підтвердив, що він звільнився з посади представника Путіна. А от чутки, що Чубайс не підтримує війну в Україні, речник Путіна коментувати не став.