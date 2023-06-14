13 червня народного депутата чотирьох скликань Верховної Ради Тараса Чорновола біля його будинку облили зеленкою й закинули у смітник. Раніше політик зробив допис у Twitter про керівницю медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліну Михайлову, обурюючись її нібито політичним спрямуванням. Інцидент отримав продовження у соцмережах, де думки користувачів розділилися.

Джерело: #Букви

29 травня Тарас Чорновіл опублікував пост у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв’ю Аліни Михайлової, де обурився, що нібито “зелено-ватних мразот” запрошують на передачі, а “чесним людям” і слова не дають сказати. За два дні він видалив цю публікацію.

Після того, як його облили зеленкою, політик в етері телеканалу “Прямий” заявив, що напад на нього групи молодиків є помстою керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а не депутатки Київради від “Голосу” та дівчини загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (“ДаВінчі”) Аліни Михайлової.

Також екснардеп прокоментував те, що цей інцидент міг бути помстою за те, що він образив Аліну Михайлову.

“Тепер про Михайлову. Найперше, вона мені абсолютно нецікава, особливо після сьогоднішніх коментарів. Я й понад два тижні тому писав не про неї, а про виходку Соколової та те, як нам пробують залишити лише сміття на телемарафоні й олігархічних прихвостнів. Уся реакція була розіграна владою. А якщо якась особа в упряжці Єрмака, то мені від цього ні холодно, ні жарко. Бо я дуже добре розумію, хто замовник. У них зараз ціла серія різних брутальних та бандитських атак. А ви думаєте, історія з фальсифікацією справи проти Ярини Арієвої саме зараз – це не з тієї ж самої опери? Їхній рідні ще й машину спалили… І всі ці консолідовані заяви “слуг” в стилі Безуглої, Михайлової, Литвина та інших, із брутальним розколом суспільства на своїх і не своїх – це ж також уже було. І робив це саме Янукович”, – прокоментував Чорновіл.

У відповідь на цей інцидент Аліна Михайлова опублікувала відео у Twitter, на якому видно, як Тараса Чорновола обливають зеленкою і прокоментувала: “У соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню”.

Також Аліна подякувала українському народу за те, що досі є багато небайдужих і принципових громадян.

Водночас думки громадян розділилися, хтось засудив депутатку Київради, зауважуючи на неприйнятності таких вчинків у демократичній країні. Інші підтримали, пояснюючи подекуди різки заяви дівчини наслідком перебування на фронті.

Так, продюсер Ігор Кондратюк назвав осіб, котрі це зробили “тітушками вдови Да Вінчі”, – “безчесна зграя боягузів на службі депутатки Київради”, – зазначив він у Twitter.

Згодом він видалив публікацію, оскільки, як сам пояснив, “міг раптом образити” когось з воїнів “Вовків ДаВінчі”. Втім допис викликав у мережі великі суперечки.

Українська парамедикиня Юлія Паєвська на псевдо “Тайра” заявила, що їй соромно за те, що відбувається у соцмережах, соромно “перед ДаВінчі, перед загиблими, перед тими хто боронить сьогодні Україну і відчайдушно працює на перемогу, яка до речі ще не досягнута, і для того, щоб вона здійснилася у нас попереду ще дуже багато війни і втрат”.

Вона зауважила, що “не маючи змоги або бажання вчепитись в горлянку ворогу ви чіпляєтесь в горлянки тих хто ближче до вас або кого добре видно”.

“Я не хочу виправдовувати нестриманісь і різкість, хоча прекрасно розумію як часом важко зберегти спокій – іноді просто неможливо – просто як мені тепер, правда, Alina Mykhailova ? До речі, тримайся мала”, – написала “Тайра”.

Парамедикиня закликала не піддаватися на спроби ворогів роз’єднати нас та зауважила, що “воїни гинуть забезпечуючи без перебільшення ваше існування”.

“Давайте спершу переможемо, відбудуємо нову країну а потім розбирайтесь скільки завгодно хто скільки і чого зробив для перемоги”.

Своєю чергою, мер Львову Андрій Садовий зауважив, що не може знайти обгрунтованої ситуації, яка легітимізувала б “масову травлю” дівчини, котра “щодня на фронті рятує життя наших захисників”.

Громадський діяч, засновник благодійного фонду Сергій Притула нагадав, що у нього є зобов’язання перед людиною, котра віддала своє життя за Україну.

Своєю чергою, журналіст Михайло Ткач вбачає в інциденті на столичних Позняках протистояння “минулого та майбутнього”. Він зауважив, що жага залишитися у грі для деяких політиків має надто “збочене значення”.

Медійники та політики стали на захист військової, більшість з них знають Михайлову з початку війни з РФ, з 2014 року, з часів “Армії SOS”. Дехто захоплюється стійкістю та мужністю депутатки, інші не розуміють зауваження до дівчини за те, що вона бере участь у розподілу спадку загиблого героя, з котрим де-факто перебувала у шлюбі та вела спільний побут.

Прихильники тих чи інших політичних партій заявляють, що їхня реакція не пов’язана з політикою, натомість акцентує на необхідності поваги до тих, хто нині боронить Україну.

Заслужений журналіст України, режисер-документаліст Руслан Горовий також прокоментував ситуацію із протистоянням у соцмережі та висловив власну позицію.

Раніше #Букви звернулися до очільника “Гонору” Сергія Філімонова з питанням, чи це був його актив і проханням прокоментувати. Він відповів: