За інформацією від джерел, “ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви — спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї”.
Тіло Киви знайшли в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району, повідомили РИА Новости в екстрених службах.
Як розповів речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону “Єдині новини”, “доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України”.
“Так, можемо підтвердити, що Кива — всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму”, — сказав Юсов.
Говорячи про Киву, Юсов також сказав, що “справедливість має різні форми”.
Раніше, 13 листопада, Личаківський районний суд Львова виніс вирок екснардепу Іллі Киві за кількома статтями. Киву обвинувачували у державній зраді, публічних закликах до агресивної війни та закликах до повалення конституційного ладу, а також у використанні символіки комуністичного режиму. Колегія суддів проголосувала вирок для Іллі Киви — позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.