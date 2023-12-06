В Росії у ході спецоперації СБУ ліквідували ексдепутата Верховної ради України від забороненої нині ОПЗЖ Іллю Киву. Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав Суспільному представник ГУР Андрій Юсов.

За інформацією від джерел, “ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви — спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї”.

Тіло Киви знайшли в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району, повідомили РИА Новости в екстрених службах.

Як розповів речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону “Єдині новини”, “доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України”.

“Так, можемо підтвердити, що Кива — всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму”, — сказав Юсов.

Говорячи про Киву, Юсов також сказав, що “справедливість має різні форми”.

Раніше, 13 листопада, Личаківський районний суд Львова виніс вирок екснардепу Іллі Киві за кількома статтями. Киву обвинувачували у державній зраді, публічних закликах до агресивної війни та закликах до повалення конституційного ладу, а також у використанні символіки комуністичного режиму. Колегія суддів проголосувала вирок для Іллі Киви — позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.