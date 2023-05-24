Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей обговорив політичне врегулювання щодо так званої "української кризи" разом із генеральним директором з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредеріком Мондолоні під час свого візиту до Парижа.

Джерело: міністерство закордонних справ Китаю, передає “Укрінформ”.

“Китай готовий на основі документа “Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи”, зміцнювати діалог та обміни з усіма сторонами та продовжувати розширювати спільну основу для політичного вирішення кризи та зусиль із припинення бойових дій”, — сказав Лі Хуей.

За його словами, впродовж останнього часу було нібито “досягнуто консенсусу і закладено основу” для подібного врегулювання. Китайський дипломат також зауважив, що між Китаєм та Францією існує “багато консенсусів щодо українського питання”.

Спецпосланець наголосив, що Китай підтримує Європу у створенні збалансованої, ефективної і стійкої архітектури безпеки.

Читайте також: Попри критику Заходу Росія та Китай мають намір підписати двосторонні угоди – Reuters

Мондолоні додав, що і Франція, і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН, тому для них країн дуже важливо зміцнювати діалог, зокрема, й щодо України.

“Французька сторона надає великого значення візиту спецпредставника Лі Хуея та очікує, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та війни”, — зазначив Фредерік Мондолоні.