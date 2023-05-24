Джерело: міністерство закордонних справ Китаю, передає “Укрінформ”.
“Китай готовий на основі документа “Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи”, зміцнювати діалог та обміни з усіма сторонами та продовжувати розширювати спільну основу для політичного вирішення кризи та зусиль із припинення бойових дій”, — сказав Лі Хуей.
За його словами, впродовж останнього часу було нібито “досягнуто консенсусу і закладено основу” для подібного врегулювання. Китайський дипломат також зауважив, що між Китаєм та Францією існує “багато консенсусів щодо українського питання”.
Спецпосланець наголосив, що Китай підтримує Європу у створенні збалансованої, ефективної і стійкої архітектури безпеки.
Мондолоні додав, що і Франція, і Китай є постійними членами Ради Безпеки ООН, тому для них країн дуже важливо зміцнювати діалог, зокрема, й щодо України.
“Французька сторона надає великого значення візиту спецпредставника Лі Хуея та очікує, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та війни”, — зазначив Фредерік Мондолоні.
- Європейський Союз закликав Китай “тиснути на Росію” для припинення збройної агресії проти України.
- Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.