Джерело: Bloomberg.
Під час зустрічі Лі Хуей заявив українському президенту, що “панацеї від кризи” не існує і для того, аби припинити війну, сторонам потрібно “зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню і мирних перемовин”.
Він також заявив, що Китай допоможе Україні “в межах своїх можливостей”.
Що на це відповів Володимир Зеленський невідомо. Більш того, в Україні не підтверджували зустріч Лі Хуея з Володимиром Зеленським.
Інформацію про зустріч оприлюднило лише МЗС КНР.
Раніше Україна підтвердила, що Лі Хуей зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, обговорюючи двосторонню співпрацю та шляхи припинення російської агресії в Україні.
- Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від “емоційного погляду” на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійними й раціональними та створити умови “для політичного вирішення”.