Цього тижня спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Джерело: Bloomberg.

Під час зустрічі Лі Хуей заявив українському президенту, що “панацеї від кризи” не існує і для того, аби припинити війну, сторонам потрібно “зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню і мирних перемовин”.

Він також заявив, що Китай допоможе Україні “в межах своїх можливостей”.

Що на це відповів Володимир Зеленський невідомо. Більш того, в Україні не підтверджували зустріч Лі Хуея з Володимиром Зеленським.

Інформацію про зустріч оприлюднило лише МЗС КНР.

Раніше Україна підтвердила, що Лі Хуей зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, обговорюючи двосторонню співпрацю та шляхи припинення російської агресії в Україні.