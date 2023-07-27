Слідством установлено, що вказана службова особа, будучи також членом військово-лікарської комісії, вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 4 000 доларів США за прийняття рішення про визнання непридатним до військової служби з подальшим виключенням із військового обліку за результатами проходження ВЛК військовослужбовця одного із військових формувань. 27.07.2023 вказану особу затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.