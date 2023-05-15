Спецпрокурор Дарем розкритикував розслідування ФБР щодо зв’язку кампанії Трампа з Росією

15 травня спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем, котрий протягом чотирьох років проводив політично насичене розслідування щодо Росії, звинуватив ФБР у "нестачі аналітичної ретельності" в остаточному звіті, у якому розглядалося розслідування Бюро щодо того, чи кампанія Дональда Трампа 2016 року була пов'язана з Москвою.

Про це повідомляє The New York Times.

У 2019 році колишній генеральний прокурор США Вільям Барр призначив Дарема проаналізувати джерело й підстави для проведення розслідування ймовірних зв’язків штабу Трампа із Росією.

У понад 300-сторінковому звіті зазначено, що ФБР використовувало “необроблені, непроаналізовані та непідтверджені дані розвідки”, щоб розпочати розслідування щодо Трампа та Росії, натомість використовувало інший стандарт, коли зважувало занепокоєння відносно ймовірного втручання у вибори щодо кампанії Гілларі Клінтон.

Висновок суперечить результатам перевірки генерального інспектора Міністерства юстиції США, який також виявив певні зауваження у розслідуванні ФБР, водночас дійшов висновку, що підстави для його початку дійсно були.

Дарем зробив висновок, що ФБР страждало від упередженості підтвердження, оскільки воно шукало привід щодо зв’язків Трампа з Росією. Водночас спецпрокурор не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.

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Він переглядав критичні зауваження, виявлені під час окремого розслідування, зазначили у виданні, але продовжував натякати на те, що кампанія Гілларі Клінтон спровокувала розслідування щодо Росії.

Використовуючи слово “спровокувала”, звіт Дарема повторює теорію змови, висунуту прихильниками Трампа, згідно з якою ФБР розпочало розслідування в липні 2016 року на основі так званого “досьє Стіла”, дослідження опозиції, яке опосередковано фінансувалося кампанією Клінтон.

Насправді, як визнав Дарем, досьє не потрапило до слідчих до середини вересня. Натомість ФБР розпочало розслідування на підставі інформації від австралійських дипломатів після публікації WikiLeaks зламаних електронних листів Демократичної партії про те, що помічник передвиборчої кампанії Трампа раніше повідомляв про те, що Росія оприлюднить інформацію, яка завдасть шкоди кампанії Клінтон.

Трамп та скандали

Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року.

Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.

У серпні цього року у США винесено найсуворіший вирок за штурм Капітолія: понад 7 років ув’язнення. такий вирок отримав учасник штурму Капітолія США, який проніс зброю та погрожував спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.

Також Стіва Беннона, ексрадника колишнього президента США Дональда Трампа засудили до 4 місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу. Він відмовився свідчити перед комітетом Палати представників США про штурм Капітолія, який стався 6 січня минулого року.

Окрім цього, сім’ю з Техасу засудили за штурм Капітолія, внаслідок чого подружню пару засудили до ув’язнення, а троє дорослих дітей отримали умовний термін покарання та домашні арешт.

Несплата податків Trump Organization – компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років. Прокурори пояснили, що Trump Organization оплачувала оренду, комунальні послуги та решту витрат на проживання своїх фахівців, не декларуючи їх.

Імпічменти Трампа – перший імпічмент Дональду Трампу оголосили після заяви анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах, а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина на той час колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Вже 24 вересня 2019 року спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Після розслідування Сенат США виправдав Трампа.

Другий імпічмент Дональдові Трампу, 45-му президентові США, Палата представників оголосила 13 січня 2021 року, за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень.

Резолюцію з проголошенням імпічменту підтримали 232 представники Палати, зокрема, 10 від Республіканської партії. 197 членів нижньої палати, що представляли Республіканську партію, виступили проти.

Розгляд резолюції розпочався після відмови віцепрезидента Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції США для достроково припинення повноважень Трампа. У своєму листі від 12 січня Майк Пенс назвав застосування подібного способу усунення Трампа від влади таким, що не відповідає інтересам нації та не відповідає Конституції США. Сам Трамп під час пресконференції 12 січня назвав спробу імпічменту (тоді ще потенційну) “найбільшим в історії полюванням на відьом”.

Трамп став першим президентом США, якому імпічмент оголошували двічі.

У випадку, якби Сенат затвердив імпічмент, Трампові заборонили б балотуватися на виборні посади в майбутньому. Також його б позбавили президентської пенсії.