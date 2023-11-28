Бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України отримали 830 дронів-камікадзе для влаштування чергової «бавовни» ворогам на фронті.

У своїй роботі спецпризначенці використовують дрони постійно, зокрема і для враження російської техніки та живої сили. Щотижня військовослужбовці СБУ нищать десятки танків, ББМ і сотні окупантів.

Тож і ці дрони, закуплені і передані волонтерами, будуть ефективно використані для наближення нашої Перемоги.

Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам!

Нагадаємо, збір 235 мільйонів гривень на 10 тисяч FPV-дронів для українських захисників, організований Фондом «Повернись живим», фандрейзинговою платформою «UNITED24» і monobank, було закрито за 3 дні.

Ці дрони були придбані за кордоном і оснащені кумулятивними та осколково-фугасними боєприпасами українського виробництва.