Кожна спецоперація, яку готують і проводять бійці Центру спеціальних операції «А» Служби безпеки на передовій чи в тилу ворога, вимагає не тільки зброї для ураження, а й якісного зв’язку.

Тож фонд «Повернись живим» спрямував понад 18,6 млн грн донатів, зібраних українцями, на придбання додаткових систем зв’язку для спецпризначенців СБУ.

Зокрема, волонтери передали бійцям термінали Starlink, захищені ліцензійні радіостанції з кабелями програмування до них та автомобільні радіостанції.

Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам!

Разом переможемо! Слава Україні!