Спецслужби Росії розсилають на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами і таким чином намагаються залякувати українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У подібних повідомленнях загарбники закликають скласти зброю, здатися в полон або перейти на бік ворога. Задля більшого тиску вони називають прізвища та імена військовослужбовця та особисті дані щодо місця реєстрації та сім’ї.

Також російські окупанти погрожують, що якщо власник телефону продовжить службу, то за місцями його проживання та місцеперебування буде завдано точних ракетних ударів.

Повідомлення надсилають через функцію SMS, а також через мобільні застосунки Telegram, Viber, Signal та WhatsApp.

“Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально-психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух”, – зазначає Генштаб ЗСУ.

Зазвичай, зазначені персональні дані осіб є застарілими. Саме тому надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою та психологічною атакою.

Нагадаємо, що про телефонні погрози з боку росіян заявила й дружина одного з захисників Маріуполя, які вийшли з “Азовсталі”. Вона розповіла, що особисто до неї почали надходити дзвінки та повідомлення у Telegram про те, що нібито її чоловік уже мертвий та з питаннями про те, чи хоче вона побачити його відео або фото.Також на її адресу надходили погрози щодо зґвалтування.