Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За наказом спецслужб російські ЗМІ провели інформаційну операцію для дискредитації України.

Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

Та все ж, попри небезпеку, яка очікувала на воїнів ще й з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію. Про це повідомив один із безпосередніх учасників операції з порятунку громадян України з Афганістану, співробітник воєнної розвідки Олег.

“Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель”, – розповів розвідник.

Проте незабаром весь світ побачив відео героїчної та високопрофесійної роботи українських розвідників. І це вкотре підтвердило фейковість російської пропаганди.