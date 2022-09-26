Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину РФ проти України актуальне вже зараз, протягом ведення бойових дій.

Про це Генпрокурор повідомив в етері всеукраїнського телемарафону.

Так, спеціальний міжнародний трибунал вже зараз повинен збирати докази, щоб притягнути до відповідальності вище керівництво РФ.

“Ми працюємо над тим, щоб отримати підтримку якомога більшої кількості країн. Адже результати роботи спеціального трибуналу мають бути визнані па міжнародному рівні”, – наголосив Костін.

На його переконання, питання покарання за злочин агресії РФ є принциповим для всього українського народу.

Він поділився, що під час одного з міжнародних заходів в межах офіційного візиту до США, представники української делегації відчули ширшу підтримку від кількох міністрів закордонних страв країн, які раніше займали стриману позицію.

Генпрокурор додав, що активна робота над створенням трибуналу ведеться вже протягом кількох місяців одразу на кількох напрямах. Українська сторона отримала підтримку на рівні Комітету міністрів Ради Європи та ПАРЄ, також ведеться робота з Європейським Союзом та з партнерами у Генасамблеї ООН. Нещодавно президент своїм Указом створив робочу групу з цього питання, до якої залучений і Генпрокурор. Тож відтепер робота на цьому напрямі буде ще більш організована.

Костін пояснив, що трибунал можна було б створити за рішенням Радбезу ООН, як найпростіший варіант, проте РФ є учасником Радбезу ООН і має право вето.

За його словами, українські прокурори та слідчі збирають докази в межах національного кримінального провадження щодо злочину агресії. У ньому вже є понад 600 підозрюваних — представників вищого політичного та військового керівництва РФ.