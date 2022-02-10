Депутату Київської міської ради від політичної партії "Слуга народу" Владиславу Трубіницу, якого напередодні спіймали на хабарі, вручено повідомлення про підозру.

Про це йдеться у дописі пресслужби САП у Facebook.

10 лютого 2022 року депутату Київської міськради, голові постійної комісії Київради, якого викрили на хабарі розміром 1,39 млн гривень, вручено повідомлення про підозру.

Зазначається, що підозра підписана Генеральним прокурором, а вручали її прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Окрім цього, повідомлення про підозру отримали помічник депутата Київради, директор одного із комунальних підприємств (КП), два заступники директора КП та одна наближена до київського депутата особа.

Всім вище вказаним особам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, – карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

У пресслужбі САП не озвучили імена людей, яким було повідомлено про підозру, посилаючись на ч. 1 ст. 62 Конституції України – особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Проте під час сьогоднішнього спільного брифінгу голова НАБУ Артем Ситник та в. о. керівника САП Максим Грищук не стали заперечувати інформацію ЗМІ про те, що на мільйонному хабарі викрили депутата від політичної партії “Слуга народу” Владислава Трубіцина. Проте імена інших підозрюваних очільники відомств не назвали.