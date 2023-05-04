Спікер Маккарті змінив точку зору щодо війни РФ в Україні після звільнення ведучого Fox News: у WP вважають, що ці події пов‘язані

Про це йдеться в матеріалі Washington Post.
Нагадаємо, 1 травня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про “можливе скорочення військової допомоги” Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.
Водночас Маккарті наголосив, що не вважає дії країни-агресора правильними і зазначив, що російські війська мають залишити територію України. Республіканець переконаний, що решта світу бачить “що є справедливістю”.
Наголошено, що раніше Маккарті досить холодно висловлювався про війну в Україні. Натомість під час пресконференції в Єрусалимі, відповідаючи на коментар російського репортер про те, що спікер “особисто не підтримує необмежені і неконтрольовані поставки зброї і допомоги Україн”, Маккарті запевнив, що “голосує за допомогу Україні.”
Коментарі Маккарті з’явилися після того, коли прихильники України в Республіканській партії почали заявляти про себе та свою політичну позицію. Відтак, у березні вони різко відреагували на слова губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну “територіальною суперечкою”.
Як повідомляли #Букви, ДеСантіс раніше заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні зосередити увагу на власній державі.
Зазначено, що Маккарті міг змінити свою позицію під впливом декількох факторів. Наприклад, після нещодавньої російської ракетної атаки, внаслідок якої загинули діти. І Маккарті згадав про це під час промови. Проте звірства відбувалися і раніше.
“Водночас важко повірити, що це просто збіг, що Маккарті висловив свою чітку позицію щодо підтримки України через тиждень після того, як прихильника Росії та Путіна, ведучого Такера Карлсона, зняли з ефіру Fox News”, – пише видання.
Додамо, що 2 травня у Білому домі висловили рідкісну похвалу спікеру Палати представників республіканцю Кевіну Маккарті після того, як він рішуче відповів російському журналісту, що підтримує допомогу Україні, перелічивши звірства Росії в результаті повномасштабного вторгнення.
Своєю чергою, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що “Спікер поставив на місце російського журналіста і змусив його замовчати”. Маккарті нагадав усім про свою стабільну підтримку допомоги для України та про “зобов’язання республіканців допомогти нашим друзям перемогти”, мовиться у заяві Макконнелла.
- Конгресмен-демократ, співголова українського конгресового кокусу Майк Квіглі переконаний, що “напівзаходами війну не виграти”, тож виступає за надання Україні усієї необхідної воєнної допомоги, зокрема сучасних винищувачів.
- Президент США Джо Байден переконаний, що російський лідер Володимир Путін “вже втратив Україну”.
- За оцінками Білого дому, за минулі п’ять місяців боїв в Україні Росія зазнала 100 000 втрат серед особового складу. Також розвідка зазначає про сотні одиниць знищеної російської техніки.