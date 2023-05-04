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Спікер Маккарті змінив точку зору щодо війни РФ в Україні після звільнення ведучого Fox News: у WP вважають, що ці події пов‘язані

Нещодавно спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті висловив свою підтримку Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Це сталося незадовго після того, як минулого тижня ведучий Такер Карлсон, який відверто демонстрував прихильність до Росії, був знятий з ефіру Fox News.

Четвер, 4 травня 2023, 19:01
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Про це йдеться в матеріалі Washington Post.

Нагадаємо, 1 травня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про “можливе скорочення військової допомоги” Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.

Водночас Маккарті наголосив, що не вважає дії країни-агресора правильними і зазначив, що російські війська мають залишити територію України. Республіканець переконаний, що решта світу бачить “що є справедливістю”.

Наголошено, що раніше Маккарті досить холодно висловлювався про війну в Україні. Натомість під час пресконференції в Єрусалимі, відповідаючи на коментар російського репортер про те, що спікер “особисто не підтримує необмежені і неконтрольовані поставки зброї і допомоги Україн”, Маккарті запевнив, що “голосує за допомогу Україні.”

Коментарі Маккарті з’явилися після того, коли прихильники України в Республіканській партії почали заявляти про себе та свою політичну позицію. Відтак, у березні вони різко відреагували на слова губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну “територіальною суперечкою”.

Як повідомляли #Букви, ДеСантіс раніше заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні зосередити увагу на власній державі.

Зазначено, що Маккарті міг змінити свою позицію під впливом декількох факторів. Наприклад, після нещодавньої російської ракетної атаки, внаслідок якої загинули діти. І Маккарті згадав про це під час промови. Проте звірства відбувалися і раніше.

“Водночас важко повірити, що це просто збіг, що Маккарті висловив свою чітку позицію щодо підтримки України через тиждень після того, як прихильника Росії та Путіна, ведучого Такера Карлсона, зняли з ефіру Fox News”, – пише видання.

Додамо, що 2 травня у Білому домі висловили рідкісну похвалу спікеру Палати представників республіканцю Кевіну Маккарті після того, як він рішуче відповів російському журналісту, що підтримує допомогу Україні, перелічивши звірства Росії в результаті повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що “Спікер поставив на місце російського журналіста і змусив його замовчати”. Маккарті нагадав усім про свою стабільну підтримку допомоги для України та про “зобов’язання республіканців допомогти нашим друзям перемогти”, мовиться у заяві Макконнелла.

Теги: Fox News, Білий дім, Кевін Маккарті, коментарі, республіканці, США, Такер Карлсон

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