Про це повідомляє Tehran Times.

“В Алі Ларіджані, голови парламенту Ірану, виявили коронавірус”, – йдеться у повідомленні.

У відділі зв’язків з громадськістю парламенту Ірану заявили, що після появи симптомів політика перевірили на Covid-19, і оскільки результат виявився позитивним, він зараз перебуває на карантині та проходить курс лікування.

За даними університету Джона Хопкінса, Іран входить в десятку країн з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом COVID-19— 50 468 випадків.