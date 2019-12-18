Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що голосування за імпічмент президента США Дональда Трампа відбудеться в середу, 18 грудня.

Про це повідомляє dpa.

Під час голосування Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують президента.

Спікер зазначила, що нинішня процедура імпічменту важлива, і закликала всіх членів нижньої палати “бути готовими до історичного голосування”.

В історії США – це третій випадок, коли президенту загрожує імпічмент. До цього ніхто з американських лідерів не був усунений. Найімовірніше, такий же сценарій буде і у випадку з Трампом.

Як відомо, демократи звинувачують президента в зловживанні службовим становищем, пропонуючи Україні почати розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена і утримуючи військову допомогу в якості засобу для досягнення цієї мети. Він також перешкоджав розслідуванню цієї справи Конгресом.

У разі успішного голосування в Палаті представників, голосування передадуть в Сенат. Там навряд чи підтримають голосування за імпічмент, оскільки більшість сенаторів – представники Республіканської партії.

Трамп уже встиг відповісти Пелосі, заявивши, що процедура імпічменту, яку вона ініціювала – “обман”.

Також він звинуватив своїх супротивників у “оголошенні відкритої війни американській демократії”.

“Ви розглядаєте демократію як свого ворога! Ви – ті, хто приносить біль і страждання нашій країні заради своїх особистих, політичних і партизанських інтересів”, – заявив Трамп.

На думку американського лідера, процес звинувачення над “салемськими відьмами” був більш справедливим.