Про це повідомляє dpa.
Під час голосування Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують президента.
Спікер зазначила, що нинішня процедура імпічменту важлива, і закликала всіх членів нижньої палати “бути готовими до історичного голосування”.
В історії США – це третій випадок, коли президенту загрожує імпічмент. До цього ніхто з американських лідерів не був усунений. Найімовірніше, такий же сценарій буде і у випадку з Трампом.
Як відомо, демократи звинувачують президента в зловживанні службовим становищем, пропонуючи Україні почати розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена і утримуючи військову допомогу в якості засобу для досягнення цієї мети. Він також перешкоджав розслідуванню цієї справи Конгресом.
У разі успішного голосування в Палаті представників, голосування передадуть в Сенат. Там навряд чи підтримають голосування за імпічмент, оскільки більшість сенаторів – представники Республіканської партії.
Трамп уже встиг відповісти Пелосі, заявивши, що процедура імпічменту, яку вона ініціювала – “обман”.
Також він звинуватив своїх супротивників у “оголошенні відкритої війни американській демократії”.
“Ви розглядаєте демократію як свого ворога! Ви – ті, хто приносить біль і страждання нашій країні заради своїх особистих, політичних і партизанських інтересів”, – заявив Трамп.
На думку американського лідера, процес звинувачення над “салемськими відьмами” був більш справедливим.
- Нагадаємо 9 грудня о Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа. Він звинувачується в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував в соцмережах на пред’явлені йому звинувачення в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу, назвавши те, що відбувається, “смішним” та “полюванням на відьом”.