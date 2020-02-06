Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що публічно розірвала промову президента країни Дональда Трампа, оскільки там була написана брехня, яку вона вирішила знищити.

Про це вона заявила на закритому зібранні демократів, повідомляє американський телеканал CNN.

Пелосі заявила, що промова Трампа в Конгресі була “ганьбою”, тому що там було багато брехні.

“Він знищив правду, тому я порвала його промову”, – сказала спікер.

Пелосі стверджує, що після того як розірвала промову президента, відчула себе “вільною”.

Також вона сказала журналістам, що ще з жовтня не розмовляє з Трампом.