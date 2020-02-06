Про це вона заявила на закритому зібранні демократів, повідомляє американський телеканал CNN.

Пелосі заявила, що промова Трампа в Конгресі була “ганьбою”, тому що там було багато брехні.

“Він знищив правду, тому я порвала його промову”, – сказала спікер.

Пелосі стверджує, що після того як розірвала промову президента, відчула себе “вільною”.

Також вона сказала журналістам, що ще з жовтня не розмовляє з Трампом.

  • Президент США Дональд Трампа і спікер Палати представників Ненсі Пелосі продемонстрували взаємну неприязнь під час звернення американського лідера до нації.