Про це вона заявила на закритому зібранні демократів, повідомляє американський телеканал CNN.
Пелосі заявила, що промова Трампа в Конгресі була “ганьбою”, тому що там було багато брехні.
“Він знищив правду, тому я порвала його промову”, – сказала спікер.
Пелосі стверджує, що після того як розірвала промову президента, відчула себе “вільною”.
Також вона сказала журналістам, що ще з жовтня не розмовляє з Трампом.
- Президент США Дональд Трампа і спікер Палати представників Ненсі Пелосі продемонстрували взаємну неприязнь під час звернення американського лідера до нації.