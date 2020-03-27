Про це повідомляє російське агентство РБК.
“Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронвірусу, це дійсно відповідає дійсності. Вживааються всі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи”, – заявив Пєсков.
За словами спікера Путіна, випадок коронавірусу в адміністрації підтверджує необхідність запобіжних заходів
“Мені відомо про один випадок, я можу один підтвердити. Про другий мені невідомо”, – додав він.
Водночас Пєсков заявив, що людина, у якої підтвердився діагноз захворювання на коронавірус COVID-19, не контактувала з президентом Росії Володимиром Путіним.
Водночас Пєсков підтвердив, що був на дні народженні Алли Крутої, де також був присутній російський співак Лев Лещенко, який незабаром захворів коронавірусом.
“Так, я був, але Лещенка не бачив. Тоді вже ніхто особливо за руку не вітався”, – пояснив спікер Володимира Путіна.
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