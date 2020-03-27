Про це повідомляє російське агентство РБК.

“Дійсно, в адміністрації виявлені випадки коронвірусу, це дійсно відповідає дійсності. Вживааються всі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи”, – заявив Пєсков.

За словами спікера Путіна, випадок коронавірусу в адміністрації підтверджує необхідність запобіжних заходів

“Мені відомо про один випадок, я можу один підтвердити. Про другий мені невідомо”, – додав він.

Водночас Пєсков заявив, що людина, у якої підтвердився діагноз захворювання на коронавірус COVID-19, не контактувала з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас Пєсков підтвердив, що був на дні народженні Алли Крутої, де також був присутній російський співак Лев Лещенко, який незабаром захворів коронавірусом.

“Так, я був, але Лещенка не бачив. Тоді вже ніхто особливо за руку не вітався”, – пояснив спікер Володимира Путіна.