Спікера Сил спеціальних операцій (ССО) підполковник Олексій Нікіфоров заявив, що міна, яку, за твердженням слідства, знайшли у музиканта і бійця ССО Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, була деактивована і її використовували для зйомки.

Про це він заявив під час засідання Київського апеляційного суду.

Спікер ССО повідомив, що разом з Антоненком використовував деактивовану міну для зйомки “красивої фотографії сержанта”, яка була опублікована в соцмережах. Він припустив, що якщо це саме та міна, яка була вилучена слідством, то на ній, швидше за все, присутні його відбитки пальців.

“Про міну, яку фотографували, викладали фотографії в соцмережі, тому що це гарна фотографія сержанта – вона деактивована. Сліди, які там, швидше за все там є мої відбитки пальців. Я готовий дати слідству свої руки, перевірте будь ласка”, – заявив Нікіфоров.

Він зазначив, що Антоненко – кращий військовослужбовець, який був у нього за 27 років.

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Пізніше на своїй сторінці в Facebook він написав, що деякі видання опублікували інформацію, яка не відповідає дійсності, щодо особистої деактивації вибухового пристрою, який знайшли під час слідчих дій у Андрія Антоненка.

“Я її не деактивував. Під час виступу було заявлено, що бачив у Андрія корпус вибухового пристрою МОН-50, він був уже активований, в ньому відсутня вибухова речовина, тому ми використовували його під час фотозйомки, фото потім викладали в соціальних мережах. Також я повідомив, що на цьому пристрої можуть бути мої відбитки пальців, тому що я торкався його під час розкладання майна для фотосесії, тому в інтересах слідства готовий надати свої руки для виконання відповідних слідчих дій. Інформація щодо мого військового звання теж не відповідає дійсності: моє військове звання – підполковник”, – написав він.