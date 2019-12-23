Про це він заявив під час засідання Київського апеляційного суду.
Спікер ССО повідомив, що разом з Антоненком використовував деактивовану міну для зйомки “красивої фотографії сержанта”, яка була опублікована в соцмережах. Він припустив, що якщо це саме та міна, яка була вилучена слідством, то на ній, швидше за все, присутні його відбитки пальців.
“Про міну, яку фотографували, викладали фотографії в соцмережі, тому що це гарна фотографія сержанта – вона деактивована. Сліди, які там, швидше за все там є мої відбитки пальців. Я готовий дати слідству свої руки, перевірте будь ласка”, – заявив Нікіфоров.
Він зазначив, що Антоненко – кращий військовослужбовець, який був у нього за 27 років.
(Дивитися відео з 01:44:23 хвилини, – ред.)
Пізніше на своїй сторінці в Facebook він написав, що деякі видання опублікували інформацію, яка не відповідає дійсності, щодо особистої деактивації вибухового пристрою, який знайшли під час слідчих дій у Андрія Антоненка.
“Я її не деактивував. Під час виступу було заявлено, що бачив у Андрія корпус вибухового пристрою МОН-50, він був уже активований, в ньому відсутня вибухова речовина, тому ми використовували його під час фотозйомки, фото потім викладали в соціальних мережах. Також я повідомив, що на цьому пристрої можуть бути мої відбитки пальців, тому що я торкався його під час розкладання майна для фотосесії, тому в інтересах слідства готовий надати свої руки для виконання відповідних слідчих дій. Інформація щодо мого військового звання теж не відповідає дійсності: моє військове звання – підполковник”, – написав він.
Як повідомлялося раніше, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв про те, що під час обшуків в квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового та музиканта Андрія Антоненко стало відомо, що він зберігав удома розібрану міну. Під час обшуків музикант попросив брата дружини винести її з квартири. Пізніше поліція опублікувала листування і розмови Антоненко нібито про міну та показала відео її вилучення.
Активіст, волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Синіцин (справжнє прізвище – Балан) заявив, що “міна”, яку військовий і музикант Андрій Антоненко (нік Riffmaster), підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета в 2016 році, зберігав удома, – навчальна копія.
Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.