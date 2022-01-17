Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що одужав після коронавірусу. Голова парламенту боровся з COVID-19 з 6 січня.

Про це повідомляє спікер в Facebook.

Хвороба протікала без ускладнень, сам Руслан Стефанчук на початку заявляв, що мав нормальне самопочуття. Про хворобу він дізнався від доньки.

“Всім бажаю міцного здоров’я та потужного імунітету. Вакцинуйтесь і дотримуйтесь всіх антиковідних вимог”, — додав він.

Додамо, що це вже другий випадок коронавірусу у спікера. Він хворів у листопаді 2020 року та його лікування тривало 23 дні. Тоді фактично одночасно інфікувалися колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський і керівник Офісу Президенту України Андрій Єрмак.