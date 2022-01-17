Про це повідомляє спікер в Facebook.
Хвороба протікала без ускладнень, сам Руслан Стефанчук на початку заявляв, що мав нормальне самопочуття. Про хворобу він дізнався від доньки.
“Всім бажаю міцного здоров’я та потужного імунітету. Вакцинуйтесь і дотримуйтесь всіх антиковідних вимог”, — додав він.
Додамо, що це вже другий випадок коронавірусу у спікера. Він хворів у листопаді 2020 року та його лікування тривало 23 дні. Тоді фактично одночасно інфікувалися колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський і керівник Офісу Президенту України Андрій Єрмак.
- Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, котрого телеканал “Рада” випадково “поховав”, опублікував відповідь на конфуз в етері. Голова парламенту опублікував кліп російського гурту Чайф “Не поспішай”.
- Також за добу 16 січня було зафіксовано 5 072 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. З них дітей – 407, медпрацівників – 72.