Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю повідомив, що керівництву парламенту точно не відомо, де наразі перебуває та що робить власник 4 каналу, нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов.

Про це Стефанчук розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

Він також повідомив, що нардепа можуть виключити з фракції “Слуг народу”, оскільки його діяльність у тимчасово окупованій Голій Пристані (Херсонська область) лишається незрозумілою.

“З того, що знаю я, ініціюється питання про призупинення ним діяльності в межах фракції “Слуга народу”, тому що ніхто не може зрозуміти, де він знаходиться, чим займається, яку діяльність провадить, які коментарі дає, і чи справді це він користується своїми засобами мобільного зв’язку та соціальними мережами. У нас такої інформації немає. Але наскільки я знаю, у межах фракції є така ініціатива щодо припинення його діяльності”, – стверджує Руслан Стефанчук.

Згідно з інформацією видання “Радіо Свобода”, Ковальова виключили з фракційних чатів, оскільки невідомо, чи він сам користується телефоном, чи його телефон в окупантів.

#Букви протягом кількох днів намагалися зв’язатися з нардепом Ковальовим, однак – безуспішно.

Сам Ковальов коментарі виданню “Схеми” пояснив, що поїхав до окупованої Херсонської області через виборців та бізнес.

“У нас багато бізнесу, який оформлений, звичайно, не на мене, на моїх родичів і так далі. Ви розумієте, почалися мародерства в перші дні… З магазинів, складів, офісів різні матеріали були вкрадені”, – розповів він.

Також, за словами нардепа, до нього додому приїжджали російські військові, проводили обшук, “нічого не знайшли”. Він також запевнив, що з окупаційною владою не співпрацює, а чому він не потрапив у полон як народний депутат – не знає.