Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила деталі маршруту свого азійського турне. У переліку країн немає Тайваню стосовно якого між Китаєм та США зросла напруга.

Про це повідомили на сайті офісу Пелосі.

Спікерка Палати представників США приїде до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Делегати проведуть зустрічі високого рівня. Під час них планується обговорити спільні інтереси та цінності, серед яких мир і безпека. Вони порушать питання економічного зростання та торгівлі, пандемії COVID-19, зміни клімату, прав людини та демократії.

На сайті наголосили, що делегація буде висловлювати вдячність військовослужбовцям США, які знаходяться за кордоном. Ненсі Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами 30 липня.

У Китаї різко відреагували на можливу поїздку Пелосі на Тайвань. КНР попередила адміністрацію президента США про готовність не допустити цього. Пекін публічно погрожував “жорсткими заходами”, зокрема перехопленням урядового літака.

Раніше у китайській соцмережі Weibo, яка є аналогом Facebook, з’явилося неоднозначне повідомлення. Офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю написав “Готуйтесь до бою!”. Крім того, лідер Китаю Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” через Тайвань. В уряді США наголосили, що Вашингтон виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.