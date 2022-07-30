Про це повідомляє Politico.

Водночас представники китайських державних ЗМІ вже назвали можливий візит спікерки до Тайваню “вторгненням”.

Напередодні Пелосі відмовилася розкривати деталі візиту з “міркувань безпеки”. Крім Пелосі до Азії також полетіла невелика група представників Конгресу, зокрема голова Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікса.

Попри те, що в Пентагоні заявили, що візит Пелосі на Тайвань може посилити напруженість в регіоні, речник Білого дому Джон Кірбі зауважив, що США не бачать “жодних відчутних ознак чогось несприятливого щодо Тайваню”.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що 28 липня відбудеться телефона розмова між президентом США Джо Байденом та президентом КНР Сі Цзіньпінем. Розмова стосуватиметься напруги навколо Тайваню та повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це буде вже п’ята розмова між американським та китайським лідерами. Вона відбудеться після того, як Китай відправив Білому дому попередження щодо можливого візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, який КНР вважає своєю територією.