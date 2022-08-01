Про це повідомила місцева журналістка Тінтін Лю у Twitter.
Журналістка припустила, що візит може відбутися вже завтра у межах поїздки Азією. Раніше спікерка оголосила деталі маршруту свого азійського турне, але серед нього були лише Сінгапур, Малайзія, Південна Корея та Японія.
From my sources, @SpeakerPelosi is arriving in Taipei tomorrow night.
— Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) August 1, 2022
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ Китаю попередили про можливий візит, додало Reuters. У КНР заявили, що вони “не сидітимуть склавши руки”, якщо американська представниця прибуде до Тайваню.
Прессекретар міністерства Чжао Ліцзянь наголосив щодо статусу Пелосі. Він назвав ймовірний візит “чиновника № 3 в уряді США” як той, що “приведе до кричущих політичних наслідків”. Видання привело публікацію Global Times щодо можливих причин зупинки у Тайвані. Воно наводило його під приводом технічної несправності або необхідності дозаправки.
- Нагадаємо, на зустрічі сенаторів США та колишніх міністрів оборони США, Австралії та Японії президентка Тайваню заявила, що необхідна скоординована відповідь перед обличчям “безпрецедентних викликів”, оскільки острів проводив п’ятиденну серію військових і цивільних навчань з підготовки на тлі напруженої ситуації з Китаєм.
- Китай підтвердив свої суворі попередження, надіслані США щодо можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.