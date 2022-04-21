Голови верхніх палат парламентів Чехії та Польщі Томаш Гродський і Мілош Вистрчіл звернулися до законодавчих органів "країн демократичного світу" із закликом якомога швидше надати українським військовим.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Чехії.

У своєму зверненні Гродський і Вистрчіл згадали, як 14 квітня відвідали Бучу, Ірпінь та Київ й запевнили, що “на власні очі переконалися неймовірних масштабах руйнувань, та вбивств цивільного населення здійснених російським агресором”.

“Після побаченого ми не маємо сумніву, що злочини російських загарбників є геноцидом. Відповідно до свідчень осіб, особливо в Бучі, російські солдати влаштовували жахливі сафарі і стріляли в людей як у тварин”, – наголосили глави сенатів.

Парламентарі констатували, що війна “вступила у вирішальну фазу” і тому цивільний світ повинен налагодити швидке постачання зброї, як того вимагає Президент України Володимир Зеленський.