Про це повідомляє пресслужба парламенту Чехії.
У своєму зверненні Гродський і Вистрчіл згадали, як 14 квітня відвідали Бучу, Ірпінь та Київ й запевнили, що “на власні очі переконалися неймовірних масштабах руйнувань, та вбивств цивільного населення здійснених російським агресором”.
“Після побаченого ми не маємо сумніву, що злочини російських загарбників є геноцидом. Відповідно до свідчень осіб, особливо в Бучі, російські солдати влаштовували жахливі сафарі і стріляли в людей як у тварин”, – наголосили глави сенатів.
Парламентарі констатували, що війна “вступила у вирішальну фазу” і тому цивільний світ повинен налагодити швидке постачання зброї, як того вимагає Президент України Володимир Зеленський.
“Нехай ніхто не сумнівається, що на території України триває конфлікт між цивілізацією смерті, зневаги до людей і порушення їхніх основних прав і цивілізацією життя, поваги до людей і цінностей, які об’єднують вільний і демократичний світ. Якщо ми зробимо замало для захисту України, історія нам цього не пробачить“, – резюмували Томаш Гродський і Мілош Вистрчіл.
- Нагадуємо, Чеська Республіка постачила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.
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