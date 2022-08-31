Про це повідомили у зверненні спілки.
Вони заявили, що Михайло Булгаков ненавидів Україну і паплюжив її у своїх творах. В організації додали, що він несе в собі небезпеку для української ідентичності і державності, якщо перебуватиме в культурному просторі надалі.
Спілка запропонувала передати музейні експонати на архівне зберігання. Вони можуть знаходитися в Національному музеї літератури.
Завідувачка музею Булгакова Людмила Губіанурі заявила, що “спілка письменників використала не всю свою зброю”.
“Спілка письменників, думаю, використала не всю свою зброю. Перед тим, як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони і займалися протягом своєї багатої історії”, – зазначила вона.
Замість музею Булгакова запропоновано створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця. Діяч мешкав у цьому ж будинку до 1906 року. Його внесок має значення не лише для української, а й світової культури.
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