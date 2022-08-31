Проти музею російського письменника Михайла Булгакова у центрі Києва виступили у секретаріаті Національної спілки письменників України. Вони вважають недопустимим функціонування цього закладу.

Про це повідомили у зверненні спілки.

Вони заявили, що Михайло Булгаков ненавидів Україну і паплюжив її у своїх творах. В організації додали, що він несе в собі небезпеку для української ідентичності і державності, якщо перебуватиме в культурному просторі надалі.

“Булгаков, по суті, є одним із предтеч цього горезвісного “русского міра”, і це яскраво відображено в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації. Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди”, — йдеться у повідомленні.

Спілка запропонувала передати музейні експонати на архівне зберігання. Вони можуть знаходитися в Національному музеї літератури.

Завідувачка музею Булгакова Людмила Губіанурі заявила, що “спілка письменників використала не всю свою зброю”.

“Спілка письменників, думаю, використала не всю свою зброю. Перед тим, як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони і займалися протягом своєї багатої історії”, – зазначила вона.

Замість музею Булгакова запропоновано створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця. Діяч мешкав у цьому ж будинку до 1906 року. Його внесок має значення не лише для української, а й світової культури.