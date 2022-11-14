Спільна протидія загрозі застосування ядерної зброї в Україні: деталі першої зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Напередодні саміту G20 на Балі вперше особисто зустрілися президент США Джо Байдена і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Особиста розмова тривала понад три години, лідери намагались зменшити високу напруженість і краще зрозуміти пріоритети одна одної на найближчі роки. Зокрема сторони погодились, що необхідно спільно протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї в Україні.

Про це пише CNN.

Байден чітко сформулював, що хотів би отримати в результаті перемовин.

“На мій погляд, ми розділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти переростанню конкуренції в конфлікт, а також знайти способи спільної роботи над нагальними глобальними проблемами, які вимагають нашої спільної співпраці”, — сказав він.

На сьогодні відносини двох наддержав перебувають на найнижчому рівні за десятиліття. Байден зі своєю адміністрацією заявили, що вони мають на меті запобігти конфлікту.

Офіційні особи США заявляли напередодні перемовин, що вони хочуть “звести фундамент” для зв’язків із Пекіном. У такий спосіб вони натякали, що відносини не можуть розвиватися так, як це відбувалося останнім часом.

В очевидній спробі вирішити занепокоєння США щодо амбіцій Китаю, Сі наголосив Байдену, що КНР “не прагне змінити існуючий міжнародний порядок або втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів і не має наміру кидати виклик або витісняти Сполучені Штати”. Він зазначив, що китайсько-американські відносини не повинні бути грою з нульовою сумою, оскільки світ достатньо великий, щоб дві країни могли співіснувати та “процвітати разом”.

Водночас Сі акцентував, що “тайванське питання лежить в основі головних інтересів Китаю, і є політичним фундаментом китайсько-американських відносин і першою червоною лінією, яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах”. Він закликав США відповідати своїм словам діям і дотримуватися політики “одного Китаю”. Нагадаємо, що США визнають політику “одного Китаю”, але не погоджується з його претензіями на суверенітет над самоврядним островом.

Сі дав відсіч Байдену, назвавши суперництво США з Китаєм “демократією проти авторитаризму”, заявивши, що в Китаї існує те, що він назвав “демократією в китайському стилі”. Він зазначив, що ні США, ні Китай “не повинні намагатися переробляти один одного за своїм образом або прагнути змінити або підірвати систему іншого”.

Разом з тим, китайський лідер розкритикував США за спроби звести “стіни і бар’єри”.

“Ми виступаємо проти політизації та перетворення на зброю економічних та торговельних зв’язків, а також обмінів у галузі науки та технологій”, — наголосив він.

Під час першої особистої зустрічі сторони багато часу приділили обговоренню українського питання. Зокрема Сі заявив, що Китай “дуже стурбований” поточною ситуацією в Україні та “увесь час виступав на стороні миру та продовжуватиме заохочувати мирні переговори”.

Лідери погодились, що необхідно спільно протистояти загрозі застосування ядерної зброї в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян назвав риторику РФ стосовно застосування ядерної зброї безвідповідальною. У такий спосіб Пекін дав зрозуміти, що КНР незадоволена погрозами з боку РФ.

Так, у Пекіні відчували “певний дискомфорт” через “безрозсудну риторику та активність з боку РФ”, хоча Москва продовжує бути формальним партнером Пекіну.

За результатами особистої зустрічі, два лідери доручили своїм командам негайно відслідкувати та реалізувати спільне розуміння, досягнуте між ними. Вони також домовилися підтримувати регулярні контакти.

Минулого тижня у Вашингтоні американський президент заявив, що не прагне конфлікту з Китаєм, але попередив, що “не піде на жодні принципові поступки”.

США все ще зважують, чи варто скасовувати мита на китайські товари, і остаточне рішення не очікується в цьому році, попри попередні очікування, що воно може бути прийняте влітку, за словами осіб, знайомих з цим питанням.

Зауважимо, що 12 жовтня Білий дім оприлюднив стратегію національної безпеки. У повідомленні зазначили, що США вступають у “вирішальне десятиліття”, оскільки вони протистоять конкуренції Китаю і РФ, котрі намагаються перевернути міжнародний порядок, водночас стикаючись із викликами від зміни клімату до енергетики та продовольчої безпеки, міжнародного тероризму та хвороб.

У 2021 році адміністрація президента США Джо Байдена перейшла до жорсткої риторики та рішучих кроків стосовно Китаю та РФ як головних геополітичних опонентів.