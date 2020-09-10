В Офісі Президента заявили, що спільне з бойовиками "ДНР" інспектування ділянки позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми не відбудеться.

Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

“Як ми й передбачали, представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО не очікували конструктивної позиції України. Віра у власну пропаганду та відірваність від реальності заважає їм адекватно оцінювати події, що відбуваються. Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника. Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно “одноразового інспектування”виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала, що українська сторона жодним чином не порушувала умов режиму припинення вогню на Донбасі. За шість тижнів від 27 липня Україна сумлінно дотримувалась усіх умов.

“Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати”, – додали в ОПУ.

Зазначається, що українська сторона для остаточного підтвердження своєї чесності погодилася на те, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей щодо режиму припинення вогню з боку України.

Крім того, українська сторона, відповідно, звернулася з пропозицією дзеркально подивитися й на райони розташування незаконних збройних формувань ОРДЛО, у яких моніторингова місія дійсно фіксувала факти наявності порушень. Однак адекватної відповіді не отримали.

“Враховуючи все це – фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основні здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування – констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена”, – резюмували в пресслужбі.

Нагадаємо, 9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти.

Раніше в Офісі президента розповіли, яким буде порядок спільного з бойовиками інспектування ділянки позицій Збройних сил України. Там запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.

Депутати “Європейської Солідарності” виступають за проведення позачергової сесії парламенту задля того, щоб заслухати звіти про ситуацію на фронті, та вимагають від керівництва парламенту та монобільшості прокоментувати ці події.