Депутати "Європейської Солідарності" виступають за проведення позачергової сесії парламенту задля того, щоб заслухати звіти про ситуацію на фронті.

Про це в Facebook заявила співголова фракцїі “ЄС” Ірина Геращенко.

Як повідомлялося раніше, 9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти.

За словами нардепа, ці дії ТКГ вимагають негайної реакції парламенту.

“Останні домовленості ТКГ про так звані спільні патрулі обмеженої кількості бойовиків на українських позиціях вимагають негайної реакції ВР. Відмовчатися не вдасться”, — написала вона.

Геращенко виступила з вимогою до керівництва парламенту і монобільшості. Нардеп вважає, що вони мають “надати публічну оцінку крокам, направленим на легалізацію так званих “ЛДНР”, та приниження пам’яті загиблих українських воїнів”.

“Нагадую, що пани Разумков і Стефанчук, які зараз старанно уникають публічності, були ключовими речниками й фронтменами президентської та парламентської кампанії Зеленського і несуть повну відповідальність за те, що зараз відбувається в країні, у сфері безпеки й оборони”, — наголосила вона.

Крім того, співголова фракції “ЄС” виступила за проведення позачергової сесії парламенту у зв’язку з ситуацією, яка склалася.

“Вважаю, що ВР має негайно зібратися на позачергову сесію і заслухати керівництво РНБО, міністра оборони, закордонних справ і віцепрем’єра з реінтеграції щодо ситуації на фронті, а також дій влади в питанні мирного врегулювання, яке все більше схоже на капітуляцію”, — підсумувала вона.

Раніше в Офісі президента розповіли, яким буде порядок спільного з бойовиками інспектування ділянки позицій Збройних сил України. Там запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.