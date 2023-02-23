Відповідний текст спільної заяви опублікувала пресслужба Європейської Ради.

Рік тому путінська Росія почала жорстоку загарбницьку війну проти України.

Український народ продемонстрував неймовірну силу, захистивши свою Батьківщину та основні принципи міжнародного права від російської агресії. Вони продемонстрували рішучість у захисті демократії та свободи, стійкість перед обличчям труднощів і гідність перед обличчям злочинів Росії”, – зазначили члени ЄР.

У заяві наголосили, що Росія систематично атакувала цивільних, руйнувала міста та нападала на українську ідентичність. Європейські лідери сповнені рішучості забезпечити притягнення до відповідальності всіх осіб, відповідальних за воєнні злочини, вчинені у зв’язку з веденням Росією загарбницької війни проти України.

Окрім цього, Росія використовувала продовольство та енергоносії як зброю, створювала дуже безвідповідальні ядерні загрози та поширювала неправдиві наративи про війну. Загарбницька війна Росії та її наслідки суттєво вплинули на багато країн, зокрема через вплив на світову економіку, ціни на продовольство та товари. Європейський Союз продовжуватиме працювати з партнерами, щоб пом’якшити ці наслідки.

Також представники ЄС наголосили, що усі українці заслуговують на те, щоб жити в мирі та вільно обирати свою долю. У ЄР наголосили, що “Україна є частиною європейської родини”. Українці висловили бажання мати майбутнє в Європейському Союзі, і це визнали, надавши Україні статус країни-кандидата. Вибором народу України є мир, демократія, верховенство права, повага до основних прав і процвітання, йдеться у спільній заяві.

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому аспектах, у тому числі шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. Лідери також підтримуватимуть відновлення України, для якого зокрема використовуватимуть заморожені російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Окрім цього, ЄС й надалі посилюватиме колективний тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну.