Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.
Він наголосив, що під час контрнаступу кожен має робити все, що від нього залежить, для того, щоби посилити можливості Збройних Сил.
“Ось тут – мільйон гривень. Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать “очі” протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені”, – пояснив Порошенко.
Система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації Roshen. Як розповіли у Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти у керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.
Раніше Порошенко разом із послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону “Госпітальєри”.
За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка разом із волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти було придбано тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.
- 5 вересня, у Міжнародний день благодійності, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко прозвітував про волонтерську діяльність. За шість місяців широкомасштабного вторгнення РФ Фонд Порошенка, компанія “Рошен” та волонтери ГО “Справа Громад” передали у ЗСУ допомогу на суму майже у $46 млн.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” та п’ятий президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав народних депутатів зосередити усі зусилля парламенту на підтримці ЗСУ та народу.
- Раніше лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що зараз немає іншої мети, аніж контрнаступ і перемога України у війні проти російської агресії.
- П’ятий президент України Петро Порошенко заявив про підписання довгострокового контракту на безпілотники оперативного рівня для Збройних Сил України.
- Петро Порошенко та волонтери ГО “Справа Громад” передали нову партію техніки для бійців, які зараз на передовій. Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерну техніку, шоломи.
- Вже 31 серпня 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень, придбаних Фондом Порошенка та волонтерами ГО “Справа Громад”, поїхали до військових бригад на фронт.