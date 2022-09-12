Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що підрозділи протиповітряної оборони отримають екстрактори для станцій ППО. Він зазначив, що співпраця із силами ППО триває з 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Він наголосив, що під час контрнаступу кожен має робити все, що від нього залежить, для того, щоби посилити можливості Збройних Сил.

“Ось тут – мільйон гривень. Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать “очі” протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені”, – пояснив Порошенко.

Система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації Roshen. Як розповіли у Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти у керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.

Раніше Порошенко разом із послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону “Госпітальєри”.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка разом із волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти було придбано тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.