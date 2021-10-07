Гурт KALUSH та співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва) випустили кліп на спільний трек “Хвилі”. Ролик швидко набирає популярності та вже посідає третє місце серед пісень у YouTube.

Про це повідомляють #Букви.

Гурт Kalush та співачка Jerry Heil записали спільний трек “Хвилі”, а 1 жовтня презентували відеокліп на цю пісню.

За тиждень відео набрало понад 661 тисячу переглядів і посідає третє місце серед пісень на вкладці “Популярне” у YouTube.

Пісня також посіла перше місце серед українських хітів в топі Aplle Music та третє в топі новинок.

Кліп знімали на Київському морі у вересні, а режисером ролику виступив Сергій Чеботаренко, який зняв українську повнометражну спортивну драму “Пульс”.