Співачка H.E.R. отримала «Греммі» за пісню «I Can’t Breathe» про Джорджа Флойда і BLM

Про це пише Los Angeles Times.

Написана в пам’ять про Джорджа Флойда і багатьох чорношкірих американців, загиблих від рук поліції, пісня в стилі R&B стала одним з гімнів протесту Black Lives Matter в США.

Премію “Пісня року” присуджується авторам пісень “I Can’t Breathe” Дернсту Емілю II, H.E.R. і Тіарі Томас.

“Я хочу подякувати Богові за те, що він дав мені дар голосу і можливість і писати. І я так вдячна Тіарі та Дернсту Емілю, які стали такою величезною частиною цього запису. Я хочу подякувати моїй мамі. Я записала цю пісню сама у своїй спальні в її будинку. Я хочу подякувати своєму батьку, він плакав, коли я писала пісню і грала її для нього. Він був першим, для кого я грала”, – сказала вона.

H.E.R. обійшла фаворитів Тейлор Свіфт і Дуа Липа у своїй категорії.

Також спільний сингл H.E.R. з Робертом Гласпером і Мешеллом Ндегеоселло “Better Than I Imagine” отримав премію “Греммі” в жанрі R & B. Вона виграла дві статуетки у 2019 році за альбом в стилі R & B і виконання R & B.

“I Can not Breathe” (“Я задихаюся”) – останні слова 46-річного Джорджа Флойда, загибель якого від рук поліцейського спровокувала протести проти расизму і поліцейського насильства по всій Америці.

За словами співачки, в пісні вона хотіла поговорити про біль, який відчуває тільки чорне співтовариство, і присвятити її Джорджу Флойду і всім учасникам протесту, які “справді багато працювали, щоб боротися з соціальною несправедливістю”.

“Ми задихаємося як люди. Кожен день виникає страх бути застреленим, убитим чи звинуваченим в тому, чого ми не робили. Свобода не живе в страху, і чорношкірі не повинні жити з цим страхом. Як люди не розуміють, що таке привілей, і чому ми, чорні, не отримуємо рівного ставлення?”, – каже вона.