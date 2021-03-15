Співачка H.E.R. отримала «Греммі» за пісню «I Can’t Breathe» про Джорджа Флойда і BLM

Про це пише Los Angeles Times.
Написана в пам’ять про Джорджа Флойда і багатьох чорношкірих американців, загиблих від рук поліції, пісня в стилі R&B стала одним з гімнів протесту Black Lives Matter в США.
Премію “Пісня року” присуджується авторам пісень “I Can’t Breathe” Дернсту Емілю II, H.E.R. і Тіарі Томас.
“Я хочу подякувати Богові за те, що він дав мені дар голосу і можливість і писати. І я так вдячна Тіарі та Дернсту Емілю, які стали такою величезною частиною цього запису. Я хочу подякувати моїй мамі. Я записала цю пісню сама у своїй спальні в її будинку. Я хочу подякувати своєму батьку, він плакав, коли я писала пісню і грала її для нього. Він був першим, для кого я грала”, – сказала вона.
H.E.R. обійшла фаворитів Тейлор Свіфт і Дуа Липа у своїй категорії.
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Також спільний сингл H.E.R. з Робертом Гласпером і Мешеллом Ндегеоселло “Better Than I Imagine” отримав премію “Греммі” в жанрі R & B. Вона виграла дві статуетки у 2019 році за альбом в стилі R & B і виконання R & B.
“I Can not Breathe” (“Я задихаюся”) – останні слова 46-річного Джорджа Флойда, загибель якого від рук поліцейського спровокувала протести проти расизму і поліцейського насильства по всій Америці.
За словами співачки, в пісні вона хотіла поговорити про біль, який відчуває тільки чорне співтовариство, і присвятити її Джорджу Флойду і всім учасникам протесту, які “справді багато працювали, щоб боротися з соціальною несправедливістю”.
“Ми задихаємося як люди. Кожен день виникає страх бути застреленим, убитим чи звинуваченим в тому, чого ми не робили. Свобода не живе в страху, і чорношкірі не повинні жити з цим страхом. Як люди не розуміють, що таке привілей, і чому ми, чорні, не отримуємо рівного ставлення?”, – каже вона.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.