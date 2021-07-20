Американська співачка Ешлі Ніколетт Франджипані, більш відома під псевдонімом Холзі, вперше стала мамою.

Радісною звісткою 26-річна виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як зазначає американський телеканал CNN, батьком дитини є бойфренд Холзі – сценарист Алєв Айдін.

Співачка опублікувала кілька чорно-білих світлин з малюком. На першій Холзі знаходиться на лікарняному ліжку й пригортає дитину до грудей, а поруч знаходиться Айдін. На другій – співачка годує дитину.

“Вдячність. За найбільш “рідкісне” й ейфоричне народження. Силою любові”, – підписала Холзі знімки з пологової палати.

Вона не розкрила стать дитини, але повідомила шанувальникам ім’я: Ендер Рідлі Айдін. Дитина народилася 14 липня.

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Знімком із палати поділився і бойфренд співачки.

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У лютому 2020 року Холзі говорила, що стати мамою для неї було б дивом. Варто зазначити, що співачка раніше перенесла викидень.

Як відомо, Холзі почала писати пісні у 17 років, а 2014 року підписала контракт із звукозаписною компанією Astralwerks і випустила міні-альбом з п’яти композицій, що отримав назву Room 93. Її дебютний студійний альбом Badlands вийшов 2015 року.