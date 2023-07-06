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Співачка та актриса, яка озвучувала «Мулан», померла у віці 48 років

Коко Лі, культова гонконзька співачка та актриса студії Disney, відома саундтреком до дитячого анімаційного фільму "Мулан", померла в середу, 5 липня.

Четвер, 6 липня 2023, 13:06
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Фото: CNN

Джерело: CNN

Її сестри Керол і Ненсі розповіли, що вона кілька років страждала від депресії і в неділю, 2 липня, спробувала покінчити життя самогубством. Її госпіталізували, але не вдалося вивести з коми та вона померла в середу. Їй було 48 років.

У своїй заяві сестри написали, що цього року відзначається 30-річчя співочої кар’єри Лі, під час якої вона “завоювала незліченну кількість міжнародних визнань завдяки найпопулярнішим пісням і залишила в аудиторії приголомшливе враження від своїх чудових живих виступів”.

“Відомо також, що Коко невпинно працювала, щоб відкрити новий світ для китайських співаків на міжнародній музичній сцені, і вона докладала всіх зусиль, щоб сяяти для китайців. Ми пишаємося нею!” – написали сестри співачки.

В останньому допис Лі в Instagram від 31 грудня 2022 року вона написала, що це був “неймовірно важкий рік” для неї, але закликала підписників залишатися позитивними та поширювати любов. 

“Ти не один, яким би важким не було життя, я з (тобою)”, — написала вона.

Теги: самогубство, смерть, співачка, Disney, актриса

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