У Малайзії через зараження коронавірусом COVID-19 на наступний день після четвертих пологів померла популярна співачка Сіті Сара Райсуддін.

Про це повідомляє BBC.

Пологи в співачки відбулися раніше запланованого строку — на восьмому місяці. Жінка могла заразитися коронавірусом від свого помічника, який займався домашніми справами. Позитивний тест на коронавірус вона отримала 25 липня.

Аби зберегти дитину, перед пологами співачку довелося перевести в стан штучної коми. Дитина вижила, але зберегти життя матері не вдалося.

“Мені дуже складно повідомити трьом дітям новину про смерть їх матері”, – сказав чоловік співачки Шуїб Сепахту.

Найстаршій дитині пари 10 років.

Король та королева Малайзії виразили свої співчуття родині співачки.

На сьогодні в Малайзії зареєстровано понад мільйон випадків зараження коронавірусом. З початку пандемії в країні внаслідок зараження коронавірусом померло понад 11 тисяч осіб.